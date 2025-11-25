22:59  25 листопада
25 листопада 2025, 18:57

На Кіровоградщині затримали 37-річного чоловіка за підозрою у зґвалтуванні двох малолітніх дітей

25 листопада 2025, 18:57
Фото: ілюстративне
Поліція Кіровоградщини затримала чоловіка за підозрою у злочинах проти двох малолітніх дітей

Про це повідомляє речниця обласної прокуратури Яна Шасс, передає RegioNews.

Правоохоронці Кіровоградської області затримали 37-річного мешканця Новоукраїнської громади за підозрою у вчиненні сексуального насильства щодо двох малолітніх дітей. Потерпілими у цій справі є власна трирічна донька підозрюваного та його 9-річна падчерка.

Матір дітей звернулася до правоохоронних органів після чергового інциденту. На місці проживання родини поліцейські провели ретельний огляд приміщення та опитали жінку. Свідчення малолітньої дитини документували за обов'язкової участі кваліфікованих психологів, які допомагали створити безпечну атмосферу для спілкування з потерпілою.

Чоловіку офіційно повідомили про підозру за частиною четвертою статті 153 Кримінального кодексу України. Ця норма передбачає відповідальність за насильницькі дії сексуального характеру щодо малолітньої особи. Санкція статті є досить суворою і може становити до 15 років позбавлення волі.

Суд вже розглянув клопотання слідства та обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Наразі чоловік перебуває у слідчому ізоляторі, а органи досудового розслідування продовжують проводити необхідні слідчі дії у цій кримінальній справі. Точну дату затримання підозрюваного представники правоохоронних органів не розголошують.

Раніше повідомлялося, на Дніпропетровщині суд ухвалив вирок чоловіку, який вчинив тяжкий злочин проти неповнолітньої. Співмешканець, який проживав разом із сестрою постраждалої вчинив сексуальне насильство над 15-річною дівчиною. Чоловік скористався моментом, коли вони залишилися у помешканні без сторонніх.

