У Тернопільській області багатодітний батько підірвав себе гранатою після суперечки із дружиною

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Два факти підриву гранат зареєстрували протягом доби працівники поліції Тернопільщини. Один із фігурантів втратив кисть, а інший отримав осколкові поранення

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Тернопільській області.

Факт підриву гранати поліцейські зареєстрували 3 листопада у селі Ласківці.

Як стало відомо, після суперечки з дружиною 47-річний чоловік вийшов у сусідню кімнату та підірвав гранату. На момент вибуху у будинку перебувала жінка та четверо неповнолітніх дітей. Вони не постраждали.

Чоловіка доправили до лікарні з численними осколковими пораненнями. Він на момент нещастя також перебував у стані алкогольного сп'яніння.

Нагадаємо, у понеділок, 3 листопада близько 19:40 на спецлінію поліції подзвонив невідомий житель Тернопільщини і заявив, що планує підірвати себе. Правоохоронці, які прибули на місце події, намагалися заспокоїти чоловіка, але він все таки підірвав себе.