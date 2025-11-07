Фото: пресслужба поліції

Житель села Переброди Сарненського району залишатиметься під вартою на час слідства через нанесення ножового поранення своєму батьку

Про це повідомляє пресслужба поліції, передає RegioNews.

31-річного чоловіка затримали слідчі в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Йому повідомили про підозру за частиною 1 статті 121 Кримінального кодексу України, що передбачає відповідальність за умисне тяжке тілесне ушкодження.

Інцидент став підставою для відкриття кримінального провадження. Слідчі наразі з'ясовують усі обставини події, щоб встановити мотиви та деталі конфлікту між батьком і сином.

6 листопада суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб без права внесення застави. Всі слідчі та судові дії проводяться відповідно до чинного законодавства.

Раніше повідомлялося, на Сарненщині сталося резонансне подвійне вбивство, а підозрюваного 43-річного чоловіка взяли під варту. Наразі він перебуває під охороною у лікарні після спроби завдати собі тілесних ушкоджень, а слідство продовжує з'ясовувати всі обставини трагедії.