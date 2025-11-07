14:10  07 листопада
У Києві школяр вистрибнув із вікна третього поверху після сварки з дівчиною
13:21  07 листопада
Вихідні в Україні очікуються туманними, хмарними, проте не холодними
10:55  07 листопада
У Дніпрі на вулицях вмирають собаки: що відбувається
UA | RU
UA | RU
07 листопада 2025, 15:07

На Рівненщині 31-річний чоловік наніс тяжкі травми батьку: суд обрав запобіжний захід

07 листопада 2025, 15:07
Читайте также на русском языке
Фото: пресслужба поліції
Читайте также
на русском языке

Житель села Переброди Сарненського району залишатиметься під вартою на час слідства через нанесення ножового поранення своєму батьку

Про це повідомляє пресслужба поліції, передає RegioNews.

31-річного чоловіка затримали слідчі в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Йому повідомили про підозру за частиною 1 статті 121 Кримінального кодексу України, що передбачає відповідальність за умисне тяжке тілесне ушкодження.

Інцидент став підставою для відкриття кримінального провадження. Слідчі наразі з'ясовують усі обставини події, щоб встановити мотиви та деталі конфлікту між батьком і сином.

6 листопада суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб без права внесення застави. Всі слідчі та судові дії проводяться відповідно до чинного законодавства.

Раніше повідомлялося, на Сарненщині сталося резонансне подвійне вбивство, а підозрюваного 43-річного чоловіка взяли під варту. Наразі він перебуває під охороною у лікарні після спроби завдати собі тілесних ушкоджень, а слідство продовжує з'ясовувати всі обставини трагедії.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Рівненська область ножове поранення підозра тілесні пошкодження суд запобіжний захід
У Кіровоградській області чоловіку повідомлено про підозру за антисемітські пости в соцмережах
07 листопада 2025, 14:51
На Одещині командир змусив 4 бійців ремонтувати власну квартиру – справу передано до суду
07 листопада 2025, 13:03
На Рівненщині загинуло немовля після ДТП: двоє водіїв постануть перед судом
07 листопада 2025, 12:21
Всі новини »
31 жовтня 2025
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Справа Володимира Кудрицького цілком може не дійти до суду, а розвалитися десь посередині процесу
27 жовтня 2025
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
У багатьох українців викликає тривогу складна ситуація з електропостачанням та газом напередодні зими. У зв'язку з цим пропонуємо ознайомитися з досвідом відновлення жителів з прифронтових регіонів. Н...
16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
15 жовтня 2025
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
На Одесу чекає недовга, але активна боротьба в судах
Дніпровський шахрай ошукав дівчат майже на 200 тис. грн на онлайн-кредитах
07 листопада 2025, 15:15
ДБР розслідує майже 3 тисячі справ щодо злочинів проти національної безпеки України
07 листопада 2025, 15:12
Зима близько: як Запоріжжя готується до опалювального сезону та блекаутів
07 листопада 2025, 15:10
У Кіровоградській області чоловіку повідомлено про підозру за антисемітські пости в соцмережах
07 листопада 2025, 14:51
Про комунікаційний скандал стосовно візиту Джолі до Херсона
07 листопада 2025, 14:51
Директор одеського оборонного підприємства намагався приховати 5 млн грн податків
07 листопада 2025, 14:35
Безпечне навчання: Харківщина та міжнародні партнери будують підземні школи для дітей
07 листопада 2025, 14:23
У Києві школяр вистрибнув із вікна третього поверху після сварки з дівчиною
07 листопада 2025, 14:10
У Києві попрощалися з Костянтином Гузенком – військовослужбовцем морської піхоти
07 листопада 2025, 13:57
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
Всі публікації »
Ігор Луценко
Валерій Чалий
Юрій Касьянов
Всі блоги »