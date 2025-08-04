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04 серпня 2025, 12:09

У Рівному збив пішохода та залишив у небезпеці: перед судом постане водій

04 серпня 2025, 12:09
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фото: Національна поліція України
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Суд розгляне справу водія, який збив пенсіонера та втік з місця події, залишивши потерпілого без допомоги

Про це повідомляє поліція Рівненщини, передає RegioNews.

У Рівному перед судом постане 24-річний водій із села Обарів, якого обвинувачують у наїзді на пішохода та залишенні потерпілого без допомоги. Постраждалим виявився 74-річний місцевий житель, якого з тяжкими травмами госпіталізували до лікарні.

Інцидент стався ввечері 26 квітня близько 22:00 на вулиці Кулика і Гудачека. Пенсіонер вийшов зі свого автомобіля, коли на нього наїхав "Volkswagen Touran" синього кольору. За версією слідства, водій, виконуючи маневр обгону, не дотримався безпечного бокового інтервалу. Після зіткнення він з місця події зник.

Правоохоронці швидко встановили автомобіль, причетний до ДТП, і його власника. Під час слідчих дій з’ясувалося, що кермувальник поїхав додому, не надавши допомоги потерпілому. Згодом його особу підтвердили та повідомили про підозру.

Досудове розслідування проведено за ч. 1 ст. 286 та ч. 1 ст. 135 КК України. Справу передано до суду. Чоловіку загрожує до трьох років позбавлення волі. Серед пом’якшувальних обставин слідство вказує щире каяття та сприяння розкриттю злочину. Обтяжуючим фактором є вчинення правопорушення щодо особи похилого віку.

Раніше повідомлялося про ДТП у Дніпрі, де пенсіонерка потрапила під колеса вантажівки "Нової пошти". Смертельна аварія сталася 3 серпня.

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