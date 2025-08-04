Трагічна ДТП на Рівненщині: загинув 2-річний хлопчик

фото: Національна поліція

У Дубно, що на Рівненщині, сталася трагічна дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої загинув малолітній хлопчик. Інцидент стався 3 серпня на вулиці Заводській

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Зазначається, що відбулося зіткнення автомобілів "Renault Scenic" під керуванням 68-річного рівнянина та "Ford Fiesta", водієм якого був 32-річний здолбунівчанин.

У результаті зіткнення постраждали водій "Ford", дві пасажирки мінівена та троє осіб із легковика, яких госпіталізували.

Попри зусилля медиків, 2-річний син водія "Ford" помер у лікарні від отриманих травм.

Правоохоронці розпочали досудове розслідування. Обставини події з'ясовуються.

Нагадаємо, на Буковині під час прощання з загиблим військовим дитина потрапила під колеса авто. 7-річного хлопчика госпіталізували.

Раніше на Київщині сталась смертельна ДТП. Біля житлового комплексу "Щасливий" на Петропавлівській Борщагівці мікроавтобус наїхав на дитину. На жаль, хлопчик не вижив.