Фото: поліція

Смертельна аварія сталася вранці 3 серпня на дорозі між містом Лебедин та селом Будилка Сумського району

Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції .

Водій авто BMW не впорався з керуванням, з’їхав у кювет та влетів у дерево. Легковик перетворився на купу металобрухту.

Внаслідок ДТП на місці загинули 29-річний чоловік та його 16-річна пасажирка.

За фактом аварії відкрито кримінальне провадження. Правоохоронці встановлюють всі обставини події.

Нагадаємо, на Рівненщині внаслідок ДТП загинув дворічний хлопчик. Аварія сталася 3 серпня у Дубно.