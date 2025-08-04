фото: Национальная полиция Украины

Суд рассмотрит дело водителя, сбившего пенсионера и скрывшегося с места происшествия, оставив потерпевшего без помощи

Об этом сообщает полиция Ровенской области, передает RegioNews.

В Ровно перед судом предстанет 24-летний водитель из села Обаров, обвиняемый в наезде на пешехода, после чего не оказал потерпевшему помощь. Пострадавшим оказался 74-летний местный житель, которого с тяжелыми травмами госпитализировали в больницу.

Инцидент произошел вечером 26 апреля около 22:00 на улице Кулика и Гудачека. Пенсионер вышел из своего автомобиля, когда на него наехал Volkswagen Touran синего цвета. По версии следствия, водитель, выполняя маневр обгона, не соблюдал безопасного бокового интервала. После столкновения он с места происшествия скрылся.

Правоохранители быстро установили автомобиль, причастный к ДТП, и его владельца. В ходе следственных действий выяснилось, что водитель уехал домой, не оказав помощь пострадавшему. Впоследствии его личность подтвердили и сообщили о подозрении.

Досудебное расследование проведено по ч. 1 ст. 286 и ч. 1 ст. 135 УК Украины. Дело передано в суд. Мужчине грозит до трех лет лишения свободы. Среди смягчающих обстоятельств следствие указывает искреннее раскаяние и содействие раскрытию преступления. Отягчающим фактором является совершение правонарушения в отношении пожилого человека.

Ранее сообщалось о ДТП в Днепре, где пенсионерка попала под колеса грузовика "Новой почты". Смертельная авария произошла 3 августа.