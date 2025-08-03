Фото: Нацполіція

Про це повідомляє "Відомо", передає RegioNews.

Смертельна аварія сталась 3 серпня на Донецькому шосе. Літня жінка потрапила під колеса вантажівки "Нової пошти", яка повертала на перехресті. Зазначається, що пенсіонерка переходила дорогу на зелений сигнал світлофора.

Ймовірно, жінка могла потрапити у "сліпу зону" водія. Зокрема, конструкція кабіни зроблена таким чином, що водій дійсно міг її не помітили. На жаль, жінка загинула на місці від отриманих травм.

Нагадаємо, раніше на Київщині сталась смертельна ДТП. Біля житлового комплексу "Щасливий" на Петропавлівській Борщагівці мікроавтобус Рено наїхав на дитину. На жаль, хлопчик не вижив.