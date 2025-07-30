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30 липня 2025, 13:11

У Рівному на смерть збили жінку з собакою: водію обрали запобіжний захід

30 липня 2025, 13:11
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фото: ілюстративне
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Слідчі встановлюють обставини смертельної ДТП, яка забрала життя жінки-пішохода та її собаки

Про це повідомляє поліція Рівненщини, передає RegioNews.

Трагедія сталася на одній із вулиць міста, де автомобіль наїхав на постраждалу. Від отриманих травм жінка та її домашня тварина померли ще до прибуття швидкої допомоги.

30 липня у Рівненському міському суді відбулося засідання, під час якого водію обрали запобіжний захід. За рішенням суду, підозрюваний перебуватиме під нічним домашнім арештом. Це означає, що у визначений час йому заборонено залишати місце проживання.

Наразі тривають слідчі дії. Правоохоронці встановлюють усі обставини події, у тому числі швидкість руху автомобіля, технічний стан транспортного засобу та дії самого водія перед наїздом. Вирішується питання щодо остаточної правової кваліфікації його дій.

Згідно з чинним законодавством, водієві загрожує від трьох до восьми років позбавлення волі.

Раніше повідомлялося, на Івано-Франківщині у ДТП загинув 49-річний водій мотоцикла. Він рухався у напрямку населеного пункту, не впорався з керуванням і з’їхав з проїжджої частини.

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