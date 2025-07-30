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30 липня 2025, 07:54

Зник у лісі: на Рівненщині четвертий день шукають пенсіонера

30 липня 2025, 07:54
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фото: Національна поліція
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На Рівненщині вже четвертий день розшукують зниклого пенсіонера. 26 липня близько 10:00 72-річний житель села Миляч пішов до лісу по гриби і досі не повернувся додому

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Зазначається, що пошукові групи — у складі поліції, рятувальників, прикордонників, рідних та односельчан із чотирилапими помічниками — прочісують лісовий масив.

Для пошуків також використовують квадрокоптери.

Поліція звертається до громадян, якщо у когось є інформація про місцеперебування пенсіонера, будь ласка, повідомте за номером 102.

Прикмети зниклого чоловіка: зріст 165-175 см, худорлявої тілобудови.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що у Сарненському районі на Рівненщині поліцейські разом із рідними вже кілька днів шукають пенсіонера, який пішов по гриби і не повернувся. Про зникнення до поліції повідомив зять чоловіка.

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Рівненська область ліс грибы пошук поліція рятувальники односельці
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