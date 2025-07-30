У Полтаві нетверезий таксист ганяв по місту і влетів у житловий будинок

скриншот із відео

Сьогодні, 30 липня, у Полтаві нетверезий таксист Bolt влетів у житловий будинок. Інцидент стався на вулиці Сковороди

Про це пишуть місцеві Телеграм-канали, передає RegioNews.

За словами очевидців, водій таксі протягом усього ранку грубо порушував правила дорожнього руху та поводився неадекватно. Зрештою, чоловік не впорався з керуванням і на великій швидкості врізався в будинок.

На місце події викликали поліцію. Попередньо відомо, що водій перебував у стані алкогольного сп'яніння.

Обставини ДТП з'ясовуються, інформації про постраждалих наразі немає.

Нагадаємо, на Хмельниччині судили таксиста, який п'яний збив жінку на смерть. Трагедія сталась взимку 2023 року. Потерпіла загинула на місці. Сам водій після ДТП поїхав. Правоохоронці його розшукали.