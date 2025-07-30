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30 июля 2025, 13:11

В Ровно насмерть сбили женщину с собакой: водителю избрали меру пресечения

30 июля 2025, 13:11
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фото: иллюстративное
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Следователи устанавливают обстоятельства смертельного ДТП, унесшего жизнь женщины-пешехода и ее собаки

Об этом сообщает полиция Ровенской области, передает RegioNews.

Трагедия произошла на одной из улиц города, где автомобиль наехал на пострадавшую. От полученных травм женщина и ее домашнее животное скончались еще до скорой помощи.

30 июля в Ровенском городском суде состоялось заседание, в ходе которого водителю была избрана мера пресечения. По решению суда подозреваемый будет находиться под ночным домашним арестом. Это означает, что в установленное время ему запрещено покидать место жительства.

В настоящее время продолжаются следственные действия. Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия, включая скорость движения автомобиля, техническое состояние транспортного средства и действия самого водителя перед наездом. Решается вопрос окончательной правовой квалификации его действий.

Согласно действующему законодательству, водителю грозит от трех до восьми лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, в Ивано-Франковской области в ДТП погиб 49-летний водитель мотоцикла. Он двигался в направлении населенного пункта, не справился с управлением и съехал с проезжей части.

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