фото: поліція Івано-Франківської області

Про це повідомляє поліція Івано-Франківської області, передає RegioNews.

Внаслідок аварії загинув 49-річний місцевий житель, який керував мотоциклом. Інформацію про подію підтвердили у поліції області.

Інцидент трапився 29 липня близько 6:50 ранку. Повідомлення на лінію "102" надійшло з дороги, що сполучає села Назавизів та Перерісль. За попередніми даними слідства, мотоцикліст, рухаючись у напрямку населеного пункту, не впорався з керуванням і з’їхав з проїжджої частини. Транспортний засіб злетів у кювет з лівого боку дороги.

ДТП сталася на ділянці дороги між двома селами

Внаслідок падіння чоловік отримав травми, несумісні з життям. Медики, які прибули на виклик, констатували смерть ще до прибуття слідчо-оперативної групи.

На місці події працювали правоохоронці та експерти, які з’ясовують усі обставини аварії. Тіло загиблого направлено на судово-медичну експертизу. Поліція розпочала досудове розслідування відповідно до чинного законодавства.

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