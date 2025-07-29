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29 липня 2025, 15:02

На Івано-Франківщині у ДТП загинув 49-річний водій мотоцикла

29 липня 2025, 15:02
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фото: поліція Івано-Франківської області
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У Надвірнянському районі Івано-Франківської області сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода

Про це повідомляє поліція Івано-Франківської області, передає RegioNews.

Внаслідок аварії загинув 49-річний місцевий житель, який керував мотоциклом. Інформацію про подію підтвердили у поліції області.

Інцидент трапився 29 липня близько 6:50 ранку. Повідомлення на лінію "102" надійшло з дороги, що сполучає села Назавизів та Перерісль. За попередніми даними слідства, мотоцикліст, рухаючись у напрямку населеного пункту, не впорався з керуванням і з’їхав з проїжджої частини. Транспортний засіб злетів у кювет з лівого боку дороги.

ДТП сталася на ділянці дороги між двома селами

Внаслідок падіння чоловік отримав травми, несумісні з життям. Медики, які прибули на виклик, констатували смерть ще до прибуття слідчо-оперативної групи.

На місці події працювали правоохоронці та експерти, які з’ясовують усі обставини аварії. Тіло загиблого направлено на судово-медичну експертизу. Поліція розпочала досудове розслідування відповідно до чинного законодавства.

Раніше повідомлялося про смертельне ДТП у Рівному: водію оголосили про підозру.

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ДТП аварія Івано-Франківська область мотоцикл смерть загибель
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