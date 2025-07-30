Пішов ловити раків та зник: на Вінниччині втопився чоловік

фото: ДСНС України у Вінницькій області

Чергова трагедія на воді сталася 27 липня в селі Журавне Хмільницького району. Тіло потопельника виявили у водоймі наступного дня

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресцентр ДСНС України у Вінницькій області.

Виявилося, що загиблий пішов до водойми ловити раків та зник. Водолази виявили тіло 42-річного мешканця Хмільницької громади за кілька метрів від берега.

"Причини загибелі встановлюють слідчі Національної поліції", — йдеться в повідомленні.