У Рівному жінка потрапила під колеса поїзда
Інцидент трапився вранці 24 липня на вулиці Дворецькій у Рівному. На пенсіонерку наїхав потяг сполученням "Красне-Рівне"
Про це повідомляє пресслужба Національної поліції в Рівненській області, передає RegioNews.
За даними слідства, 88-річна жителька Здолбунова вирішила перейти колії у момент, коли поїзд відправлявся від платформи. Це сталося близько 08:10.
Машиніст увімкнув сигнал великої гучності, проте пенсіонерка не реагувала. Водій одразу застосував екстрене гальмування, однак уникнути наїзду не вдалося.
"Пенсіонерку госпіталізували до лікарні, де попередньо діагностували закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку та забої", — йдеться в повідомленні.
Наразі тривають слідчі дії.
Нагадаємо, раніше на Київщині під колесами потяга загинув 48-річний чоловік.