У Рівному жінка потрапила під колеса поїзда

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Інцидент трапився вранці 24 липня на вулиці Дворецькій у Рівному. На пенсіонерку наїхав потяг сполученням "Красне-Рівне"

Про це повідомляє пресслужба Національної поліції в Рівненській області, передає RegioNews.

За даними слідства, 88-річна жителька Здолбунова вирішила перейти колії у момент, коли поїзд відправлявся від платформи. Це сталося близько 08:10.

Машиніст увімкнув сигнал великої гучності, проте пенсіонерка не реагувала. Водій одразу застосував екстрене гальмування, однак уникнути наїзду не вдалося.

"Пенсіонерку госпіталізували до лікарні, де попередньо діагностували закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку та забої", — йдеться в повідомленні.

Наразі тривають слідчі дії.