12:21  19 липня
На Черкащині жінка під час сварки вбила чоловіка шампуром
10:02  19 липня
Дощі, грози та град: де оголошено штормове попередження
00:30  19 липня
В Україні почались зйомки нового фільму про Мавку
UA | RU
UA | RU
19 липня 2025, 13:46

На Прикарпатті 12-річна дівчинка потрапила під поїзд

19 липня 2025, 13:46
Читайте также на русском языке
фото: Національна поліція
Читайте также
на русском языке

Увечері 18 липня в селі Коршів, що на Коломийщині, пасажирський поїзд сполученням Івано-Франківськ – Коломия наїхав на 12-річну дівчинку

Про це повідомили в поліція області, передає RegioNews.

За попередніми даними, дівчинка раптово вибігла на залізничний переїзд, попри заборонений сигнал світлофора. Машиніст поїзда, 46-річний чоловік, не встиг загальмувати.

Дитину, мешканку Коршівської територіальної громади, з травмами госпіталізовано до медичного закладу. Її стан уточнюється.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження.

Поліція вкотре закликає громадян бути уважними поблизу залізничних колій і перетинати їх лише у встановлених місцях після повної зупинки.

Нагадаємо, на Буковині під колесами локомотива загинув чоловік.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Івано-Франківська область поїзд наїзд неповнолітня машиніст лікарня поліція залізничний переїзд
В Івано-Франківській області затримали 18-річного наркоторговця з понад сотнею "закладок"
18 липня 2025, 18:36
На Тернопільщині у ДТП загинув 19-річний мотоцикліст
18 липня 2025, 14:29
На Одещині зник 9-річний хлопчик
18 липня 2025, 13:31
Всі новини »
17 липня 2025
Два головні підсумки спецоперації "Зміна Кабміну"
Офіс президента захотів новий уряд, заради чого пішов на все. Але чи буде з цього якась користь для країни?
16 липня 2025
Трамп і 50 днів. Чи догрався Путін і до чого готуватися Україні після заяв американського президента
Заява президента США уперше сприймається не як спроба домовитися, а як справжній ультиматум
14 липня 2025
Зміни до законодавства і битва Залужний-Зеленський. Чи варто чекати виборів найближчим часом
Влада із сателітами нібито як готується до виборів, але поки готуватися ні до чого, хіба до перемоги Залужного
11 липня 2025
"Самогубства" в Росії. Чи є в них український слід – і чому Кремль про нього мовчить
Загадкові смерті російських топчиновників – одна із ознак того, що час імперії добігає кінця, і руку до цього знову доклала Україна
Біля Запорізької АЕС помітили стовп диму: що відомо
19 липня 2025, 16:04
Виїзд за кордон для чоловіків 18–24 років: що кажуть у ВР
19 липня 2025, 15:36
Усик і Дюбуа провели фінальну дуель поглядів: хто переміг
19 липня 2025, 14:49
Ракетна атака по Дніпропетровщині: зруйновано школу, є загиблі
19 липня 2025, 14:28
ЄС опублікував санкційні списки: під ударом банки РФ і Китаю
19 липня 2025, 14:14
Повторна атака: ворог скинув шість авіабомб на Шосткинську громаду
19 липня 2025, 13:01
Російські війська окупували Яблунівку на Сумщині — DeepState
19 липня 2025, 12:48
На Херсонщині троє волонтерів підірвалися на міні: що відомо про їхній стан
19 липня 2025, 12:36
На Черкащині жінка під час сварки вбила чоловіка шампуром
19 липня 2025, 12:21
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Два головні підсумки спецоперації "Зміна Кабміну"
Трамп і 50 днів. Чи догрався Путін і до чого готуватися Україні після заяв американського президента
Всі публікації »
Юрій Бутусов
Юрій Бутусов
Мар'яна Безугла
Всі блоги »