На Прикарпатті 12-річна дівчинка потрапила під поїзд

фото: Національна поліція

Увечері 18 липня в селі Коршів, що на Коломийщині, пасажирський поїзд сполученням Івано-Франківськ – Коломия наїхав на 12-річну дівчинку

Про це повідомили в поліція області, передає RegioNews.

За попередніми даними, дівчинка раптово вибігла на залізничний переїзд, попри заборонений сигнал світлофора. Машиніст поїзда, 46-річний чоловік, не встиг загальмувати.

Дитину, мешканку Коршівської територіальної громади, з травмами госпіталізовано до медичного закладу. Її стан уточнюється.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження.

Поліція вкотре закликає громадян бути уважними поблизу залізничних колій і перетинати їх лише у встановлених місцях після повної зупинки.

Нагадаємо, на Буковині під колесами локомотива загинув чоловік.