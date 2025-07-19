На Прикарпатті 12-річна дівчинка потрапила під поїзд
Увечері 18 липня в селі Коршів, що на Коломийщині, пасажирський поїзд сполученням Івано-Франківськ – Коломия наїхав на 12-річну дівчинку
Про це повідомили в поліція області, передає RegioNews.
За попередніми даними, дівчинка раптово вибігла на залізничний переїзд, попри заборонений сигнал світлофора. Машиніст поїзда, 46-річний чоловік, не встиг загальмувати.
Дитину, мешканку Коршівської територіальної громади, з травмами госпіталізовано до медичного закладу. Її стан уточнюється.
За цим фактом відкрито кримінальне провадження.
Поліція вкотре закликає громадян бути уважними поблизу залізничних колій і перетинати їх лише у встановлених місцях після повної зупинки.
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