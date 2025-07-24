Укрзалізниця запустила новий поїзд Миколаїв – Івано-Франківськ

фото: Укрзалізниця

Про це повідомляє пресслужба АТ "Укрзалізниця", передає RegioNews.

Маршрут руху пролягатиме через станції Новий Буг, Долинська, імені Тараса Шевченка, Корсунь, Біла Церква, Вінниця, Хмельницький, Тернопіль, Львів та інші.

"У складі поїзда — вагони купе та плацкарт", — пояснили залізничники.

Графік руху:

Відправлення з Миколаєва — з 1 серпня, через день по непарних числах о 15:54, прибуття до Івано-Франківська — о 12:32 наступного дня.

Відправлення з Івано-Франківська — з 2 серпня, через день по парних числах о 13:05, прибуття до Миколаєва — о 09:24 наступного дня.

Зазначається, що мешканці Херсона також можуть зручно скористатися цим поїздом, під’їхавши до Миколаєва по дням курсування потягами:

№ 319/320 Херсон – Миколаїв-Вантажний, № 101/102 Херсон – Краматорськ, № 109/110 Херсон – Львів.

Повернутися назад до Херсона також можна поїздами по дням курсування: № 110/109 Львів – Херсон,№ 320/319 Миколаїв-Вантажний – Херсон.

Продаж квитків на поїзд № 209/210 Миколаїв – Івано-Франківськ відкривається за 10 діб до відправлення. Придбати квитки на всі рейси можна у мобільному застосунку, на офіційному сайті "УЗ" та в квиткових касах вокзалів.

Нагадаємо, "Укрзалізниця" оновлює рухомий склад. Нові вагони коштуватимуть понад 95 млн грн.