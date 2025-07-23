На Київщині 74-річна водійка мопеда влетіла в мотоцикл: пенсіонерку госпіталізували
Аварія сталася днями у місті Тараща Білоцерківського району. Постраждалу водійку-пенсіонерку ушпиталили до медичного закладу
Про це повідомляє пресслужба Національної поліції в Київській області, передає RegioNews.
За даними слідства, на перехресті водійка мопеда Honda не пропустила мотоцикл Ducati, який рухався головною дорогою.
"Внаслідок аварії 74-річну кермувальницю Honda з тілесними ушкодженнями ушпиталили", — йдеться в повідомленні.
Мотоциклом керував 24-річний хлопець. Наразі тривають слідчі дії.
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