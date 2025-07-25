В Ровно женщина попала под колеса поезда

фото: Нацполиция

Инцидент произошел утром 24 июля на улице Дворецкой в Ровно. На пенсионерку наехал поезд сообщением "Красное-Ровно"

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в Ровенской области, передает RegioNews.

По данным следствия, 88-летняя жительница Здолбунова решила перейти рельсы в момент, когда поезд отправлялся от платформы. Это произошло около 08:10.

Машинист включил сигнал большой громкости, но пенсионерка не реагировала. Водитель сразу применил экстренное торможение, однако избежать наезда не удалось.

"Пенсионерку госпитализировали в больницу, где предварительно диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и ушибы", — говорится в сообщении.

В настоящее время продолжаются следственные действия.