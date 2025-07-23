фото: поліція Рівненщини

Про це повідомляє поліція Рівненщини, передає RegioNews.

Інцидент трапився 22 липня близько 16:20 на автодорозі "Городище-Рівне-Старокостянтинів".

За даними слідства, 31-річний мешканець Березного, керуючи автомобілем Audi А6, рухався з перевищенням безпечної швидкості та не дотримувався необхідної дистанції. В результаті він зіткнувся з попутним вантажним автопідйомником під керуванням 51-річного жителя Костополя. Від сильного удару обидва транспортні засоби з’їхали у кювет.

Постраждалого водія госпіталізували до реанімаційного відділення у тяжкому стані - він перебуває без свідомості, а медики борються за його життя. Слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею 286 Кримінального кодексу України, що передбачає відповідальність за порушення правил безпеки дорожнього руху.

Розслідування триває, встановлюються всі обставини аварії та причини, які призвели до зіткнення.

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