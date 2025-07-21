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У Житомирській області сталась аварія. Внаслідок ДТП один з водіїв загинув на місці

Про це повідомляє поліція Житомирської області, передає RegioNews.

Аварія сталась 19 липня на 114 кілометрі автодороги Київ – Чоп. Попередньо, 49-річний житель Хмельницької області, керуючи тягачем Мersedes Benz з напівпричепом, рухався зі сторони столиці у напрямку Житомира. Водій зіткнувся з автомобілем Renault Logan, за кермом якого був 62-річний киянин.

Внаслідок ДТП водій легковика загинув на місці. 53-річну киянку, пасажирку легковика, госпіталізували до реанімації. Водія вантажівки правоохоронці затримали. Триває розслідування.

Нагадаємо, раніше на Рівненщині сталась трагічна ДТП. Зіткнення сталося на перехресті, коли 41-річний водій автомобіля "Volkswagen Passat" виїжджав із другорядної дороги. Він потрапив під удар "Audi А6", за кермом якого перебував 32-річний житель Рівного. Внаслідок ДТП загинули водій "Volkswagen", його 45-річний брат і 42-річний товариш.