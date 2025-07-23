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23 липня 2025, 17:46

На Рівненщині чоловік убив знайомого ножем - швидку викликав уже після смерті

23 липня 2025, 17:46
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Фото: поліція Рівненщини
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У місті Костопіль, що на Рівненщині, правоохоронці затримали 29-річного місцевого жителя за підозрою в умисному вбивстві

Про це повідомляє поліція Рівненщини, передає RegioNews.

Інцидент стався в одному з покинутих будинків на вулиці Рівненській, де двоє знайомих розпивали алкоголь. Під час застілля між ними виник конфлікт, який завершився трагедією.

За інформацією поліції, підозрюваний наніс 44-річному чоловікові удар ножем у шию. Після цього він залишив місце події. Через кілька годин нападник повернувся і виявив тіло без ознак життя, після чого викликав швидку допомогу. Лікарі констатували смерть потерпілого.

Чоловіка затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Його помістили до ізолятора тимчасового тримання. За попередньою інформацією, зловмисник перебував у стані алкогольного сп'яніння - алкотестер показав 0,93 проміле. Причину конфлікту наразі з'ясувати не вдалося, оскільки підозрюваний не може дати чітких пояснень.

Нині правоохоронці готують повідомлення про підозру. За статтею про умисне вбивство чоловікові загрожує від 7 до 15 років позбавлення волі.

Раніше повідомлялося, на Волині відправили під варту чоловіка, який жорстоко вбив власну матір.

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