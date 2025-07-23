У центрі Тернополя автомобіль збив пенсіонерку
Дорожньо-транспортна пригода сталася 22 липня близько 20:00 на вулиці Руська
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Тернопільській області.
Правоохоронці встановили, що водійка автомобіля Volkswagen Golf допустила наїзд на тернополянку 1960 року народження. Потерпіла на момент аварії перебувала на нерегульованому пішохідному переході.
Пенсіонерку із травмами та забоями госпіталізували до лікарні.
"Причини аварії встановлять працівники поліції", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, у Тернополі водій фургона на пішохідному переході збив чоловіка.
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