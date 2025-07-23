фото: полиция Ровенской области

Об этом сообщает полиция Ровенской области, передает RegioNews.

Инцидент произошел 22 июля около 16:20 на автодороге "Городище-Ровно-Староконстантинов".

Согласно данным следствия, 31-летний житель Березного, управляя автомобилем Audi А6, двигался с превышением безопасной скорости и не соблюдал необходимую дистанцию. В результате он столкнулся с попутным грузовым автоподъемником под управлением 51-летнего жителя Костополя. От сильного удара оба транспортных средства съехали в кювет.

Пострадавший водитель госпитализирован в реанимационное отделение в тяжелом состоянии - он находится без сознания, а медики борются за его жизнь. Следователи открыли уголовное производство по статье 286 Уголовного кодекса Украины, предусматривающей ответственность за нарушение правил безопасности дорожного движения.

Расследование продолжается, устанавливаются все обстоятельства аварии и причины, приведшие к столкновению.

Напомним, смертельное ДТП в Житомирской области: грузовик влетел в иномарку.