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23 июля 2025, 19:36

Жуткое ДТП в Ровенской области: водитель Audi А6 в реанимации после столкновения с грузовиком

23 июля 2025, 19:36
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фото: полиция Ровенской области
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Вблизи Костополя произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором серьезно пострадал водитель легкового автомобиля

Об этом сообщает полиция Ровенской области, передает RegioNews.

Инцидент произошел 22 июля около 16:20 на автодороге "Городище-Ровно-Староконстантинов".

Согласно данным следствия, 31-летний житель Березного, управляя автомобилем Audi А6, двигался с превышением безопасной скорости и не соблюдал необходимую дистанцию. В результате он столкнулся с попутным грузовым автоподъемником под управлением 51-летнего жителя Костополя. От сильного удара оба транспортных средства съехали в кювет.

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Пострадавший водитель госпитализирован в реанимационное отделение в тяжелом состоянии - он находится без сознания, а медики борются за его жизнь. Следователи открыли уголовное производство по статье 286 Уголовного кодекса Украины, предусматривающей ответственность за нарушение правил безопасности дорожного движения.

Расследование продолжается, устанавливаются все обстоятельства аварии и причины, приведшие к столкновению.

Напомним, смертельное ДТП в Житомирской области: грузовик влетел в иномарку.

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