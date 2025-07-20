13:46  19 липня
На Прикарпатті 12-річна дівчинка потрапила під поїзд
15:17  20 липня
Працівнику прокуратури повідомили про підозру після смертельної ДТП у Києві
10:45  20 липня
На Полтавщині засудили чоловіка без обох стоп за ухилення від мобілізації - подробиці від прокуратури
UA | RU
UA | RU
20 липня 2025, 16:23

Жахлива ДТП на Рівненщині - троє загиблих, один у реанімації

20 липня 2025, 16:23
Читайте также на русском языке
Фото: поліція Рівненщини
Читайте также
на русском языке

У Рівненському районі сталася масштабна дорожньо-транспортна пригода з трагічними наслідками

Про це повідомляє поліція Рівненщини, передає RegioNews.

Аварія забрала життя трьох чоловіків, ще одного потерпілого доставили до лікарні у тяжкому стані. Як встановили правоохоронці, зіткнення сталося на перехресті, коли 41-річний водій автомобіля "Volkswagen Passat" виїжджав із другорядної дороги. Чоловік не надав перевагу в русі й потрапив під удар "Audi А6", за кермом якого перебував 32-річний житель Рівного.

У результаті зіткнення на місці загинули водій "Volkswagen", його 45-річний брат і 42-річний товариш. Усі вони були мешканцями села Вітковичі та Березного. Рятувальники діставали тіла з понівеченого автомобіля.

Водій іншої машини вижив, але отримав тяжкі травми. Його доставили до реанімаційного відділення Березнівської лікарні з черепно-мозковою травмою, струсом, крововиливами та пошкодженнями внутрішніх органів.

Наразі слідчі відкрили кримінальне провадження та з'ясовують усі обставини трагедії. Рух на місці ДТП вже повністю відновлено.

Раніше повідомлялося, смертельна ДТП у Запоріжжі: водій влетів під причіп вантажівки.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
ДТП загиблі аварія Рівненська область реанімація постраждалі
Працівнику прокуратури повідомили про підозру після смертельної ДТП у Києві
20 липня 2025, 15:17
У Києві вдалося врятувати жінку, яку збив держслужбовець, завдяки небайдужим перехожим
20 липня 2025, 13:43
На Черкащині Mercedes зіткнувся з водієм ВАЗу на зустрічній - є постраждалий
20 липня 2025, 12:38
Всі новини »
17 липня 2025
Два головні підсумки спецоперації "Зміна Кабміну"
Офіс президента захотів новий уряд, заради чого пішов на все. Але чи буде з цього якась користь для країни?
16 липня 2025
Трамп і 50 днів. Чи догрався Путін і до чого готуватися Україні після заяв американського президента
Заява президента США уперше сприймається не як спроба домовитися, а як справжній ультиматум
14 липня 2025
Зміни до законодавства і битва Залужний-Зеленський. Чи варто чекати виборів найближчим часом
Влада із сателітами нібито як готується до виборів, але поки готуватися ні до чого, хіба до перемоги Залужного
11 липня 2025
"Самогубства" в Росії. Чи є в них український слід – і чому Кремль про нього мовчить
Загадкові смерті російських топчиновників – одна із ознак того, що час імперії добігає кінця, і руку до цього знову доклала Україна
На Львівщині BMW злетів у воду з кар’єра: одна людина загинула, двоє врятовані
20 липня 2025, 19:15
Зеленський затвердив нові персональні санкції: кого вони стосуються
20 липня 2025, 18:34
У Києві через зливу водії застрягли в заторі - що відбувається
20 липня 2025, 17:54
Лікаря з Харкова побили до реанімації під час затримання працівниками з ТЦК в Одесі
20 липня 2025, 17:20
Наслідки ворожого удару по Сумах: двоє поранених, серед них 7-річна дитина
20 липня 2025, 16:38
Стрілянина в Чернігові: після сутички у дворі 39-річний чоловік опинився з простреленою ногою
20 липня 2025, 15:48
Працівнику прокуратури повідомили про підозру після смертельної ДТП у Києві
20 липня 2025, 15:17
Закарпатські прикордонники затримали вісьмох чеських туристів за незаконний перетин кордону
20 липня 2025, 14:51
Короткочасні дощі та спека: якою буде погода 21 липня
20 липня 2025, 14:06
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Два головні підсумки спецоперації "Зміна Кабміну"
Трамп і 50 днів. Чи догрався Путін і до чого готуватися Україні після заяв американського президента
Всі публікації »
Юрій Бутусов
Юрій Бутусов
Мар'яна Безугла
Всі блоги »