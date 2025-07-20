Фото: поліція Рівненщини

У Рівненському районі сталася масштабна дорожньо-транспортна пригода з трагічними наслідками

Про це повідомляє поліція Рівненщини, передає RegioNews.

Аварія забрала життя трьох чоловіків, ще одного потерпілого доставили до лікарні у тяжкому стані. Як встановили правоохоронці, зіткнення сталося на перехресті, коли 41-річний водій автомобіля "Volkswagen Passat" виїжджав із другорядної дороги. Чоловік не надав перевагу в русі й потрапив під удар "Audi А6", за кермом якого перебував 32-річний житель Рівного.

У результаті зіткнення на місці загинули водій "Volkswagen", його 45-річний брат і 42-річний товариш. Усі вони були мешканцями села Вітковичі та Березного. Рятувальники діставали тіла з понівеченого автомобіля.

Водій іншої машини вижив, але отримав тяжкі травми. Його доставили до реанімаційного відділення Березнівської лікарні з черепно-мозковою травмою, струсом, крововиливами та пошкодженнями внутрішніх органів.

Наразі слідчі відкрили кримінальне провадження та з'ясовують усі обставини трагедії. Рух на місці ДТП вже повністю відновлено.

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