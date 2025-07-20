Фото: Телеграм/Реальний Київ

Про це повідомляють місцеві Телеграм-канали, передає RegioNews.

У столиці стався інцидент за участю працівника прокуратури - чоловік за кермом автівки виїхав на тротуар і збив жінку, після чого залишив авто з увімкненим двигуном і втік з місця аварії.

Очевидці повідомляють, що щонайменше четверо людей, які перебували поруч, мали з собою аптечки, турнікети та знання з домедичної допомоги. Завдяки їхній оперативній реакції вдалося зупинити кровотечу й стабілізувати стан жінки до приїзду медиків. Як зазначив один зі свідків події, саме наявність необхідних засобів і навичок у випадкових людей стала вирішальною в порятунку.

Після аварії водій спробував зникнути - свідки бачили, як він просто пробіг повз, покинувши автівку. За приблизно 30 хвилин чоловіка затримав інший патруль неподалік від місця ДТП і повернув його назад.

Нагадаємо, у Києві державний службовець збив жінку на пішохідному переході: коментар Генпрокурора.