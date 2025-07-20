Фото: поліція Черкащини

У ніч на 19 липня поблизу однієї з ділянок автодороги М-30 "Стрий–Ізварине" трапилася серйозна аварія за участю двох транспортних засобів

Про це повідомляє поліція Черкащини, передає RegioNews.

Дорожньо-транспортна пригода сталася близько 02:30. За попередніми даними, водій мікроавтобуса "Mercedes-Benz Sprinter", якому 24 роки, під час обгону виїхав на зустрічну смугу та допустив зіткнення з легковиком "ВАЗ-2113". За кермом другої автівки перебував 32-річний чоловік. Від удару автомобілі зазнали значних механічних ушкоджень.

Внаслідок аварії постраждав водій легковика. Його з травмами доправили до найближчого медичного закладу. Про характер ушкоджень поки не повідомляється.

Поліція проводить розслідування. За фактом ДТП слідчі відкрили кримінальне провадження відповідно до частини 1 статті 286 Кримінального кодексу України - порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило тілесні ушкодження.

Нагадаємо, смертельна ДТП у Запоріжжі: водій влетів під причіп вантажівки.