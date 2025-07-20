Фото: Київська міська прокуратура

У Києві працівнику органів прокуратури повідомили про підозру у скоєнні смертельної дорожньо-транспортної пригоди, що сталася за участі пішохода

Про це повідомляє Київська міська прокуратура, передає RegioNews.

Чоловік, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, виїхав на тротуар і збив жінку. Постраждала отримала тяжкі травми та померла вранці наступного дня у лікарні.

Аварія сталася на вулиці з одностороннім рухом. Згідно з матеріалами слідства, водій порушив правила дорожнього руху: поїхав назустріч транспорту, а потім - на великій швидкості - заїхав на пішохідну частину. Після наїзду на жінку він намагався втекти, але його зупинили очевидці. Під час перевірки драгер показав 1,77 проміле алкоголю в організмі.

Згодом стало відомо, що за кермом перебував Андрій Молочний - не прокурор, але співробітник прокуратури, який має статус держслужбовця. Відомо, що генеральний прокурор особисто контролює перебіг розслідування. Прокуратура наполягає на обранні запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою терміном на 60 діб без права внесення застави.

Раніше повідомлялося, у Києві державний службовець збив жінку на пішохідному переході: коментар Генпрокурора.