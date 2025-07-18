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18 липня 2025, 21:35

Смертельна ДТП у Запоріжжі: водій влетів під причіп вантажівки

18 липня 2025, 21:35
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Фото: ДСНС
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У Запоріжжі сталась смертельна аварія з ВАЗ. Водій не впорався з керуванням та в'їхав у вантажівку

Про це повідомляє "Справжнє", передає RegioNews.

ДТП сталась 18 липня в одному з районів Запоріжжя. Водій ВАЗ не впорався з керуванням і в’їхав у припаркований на узбіччі причіп вантажівки. Водія "Жигулів" затисло металевими конструкціями понівеченого авто.

Рятувальники визволяли 51-річного постраждалого та передали його медикам. Лікарі боролись за його життя, проте, на жаль, від отриманих травм чоловік помер у кареті "швидкої допомоги".

"Причини події встановлюються. За фактом події відповідними органами ведеться розслідування", - повідомили рятувальники.

Нагадаємо, раніше на Черкащині сталась смертельна аварія. Позашляховик Lexus RX350 злетів у кювет і перекинувся. В автомобілі були троє пасажирів: 61-річна жінка, 12-річна дівчинка та 3-річний хлопчик. Внаслідок ДТП жінка, яка була за кермом, загинула на місці. Пасажирів госпіталізували.

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