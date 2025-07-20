13:46  19 июля
На Прикарпатье 12-летняя девочка попала под поезд
15:17  20 июля
Работнику прокуратуры сообщили о подозрении после смертельного ДТП в Киеве
10:45  20 июля
На Полтавщине осудили мужчину без обеих стоп за уклонение от мобилизации - подробности от прокуратуры
UA | RU
UA | RU
20 июля 2025, 16:23

Ужасное ДТП в Ровенской области - трое погибших, один в реанимации

20 июля 2025, 16:23
Читайте також українською мовою
Фото: полиция Ровенской области
Читайте також
українською мовою

В Ровенском районе произошло масштабное дорожно-транспортное происшествие с трагическими последствиями

Об этом сообщает полиция Ровенской области, передает RegioNews.

Авария унесла жизни троих мужчин, еще одного пострадавшего доставили в больницу в тяжелом состоянии. Как установили правоохранители, столкновение произошло на перекрестке, когда 41-летний водитель автомобиля "Volkswagen Passat" выезжал со второстепенной дороги. Мужчина не предпочел в движении и попал под удар "Audi А6", за рулем которого находился 32-летний житель Ровно.

В результате столкновения на месте погибли водитель "Volkswagen", его 45-летний брат и 42-летний товарищ. Все они были жителями села Витковичи и Березного. Спасатели доставали тела из изуродованного автомобиля.

Водитель другой машины выжил, но получил тяжелые травмы. Его доставили в реанимационное отделение Березновской больницы с черепно-мозговой травмой, сотрясением, кровоизлияниями и повреждениями внутренних органов.

Следователи открыли уголовное производство и выясняют все обстоятельства трагедии. Движение на месте ДТП уже полностью восстановлено.

Ранее сообщалось, смертельное ДТП в Запорожье: водитель влетел под прицеп грузовика.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
ДТП погибшие авария Ровенская область реанимация пострадавшие
Работнику прокуратуры сообщили о подозрении после смертельного ДТП в Киеве
20 июля 2025, 15:17
В Киеве удалось спасти женщину, которую сбил госслужащий, благодаря неравнодушным прохожим
20 июля 2025, 13:43
В Черкасской области Mercedes столкнулся с водителем ВАЗа на встречной - есть пострадавший
20 июля 2025, 12:38
Все новости »
17 июля 2025
Два главных итога спецоперации "Смена Кабмина"
Офис президента захотел новое правительство, ради чего пошел на все. Но будет ли из этого какая-то польза для страны?
16 июля 2025
Трамп и 50 дней. Доигрался ли Путин и к чему готовиться Украине после заявлений американского президента
Заявление президента США впервые воспринимается не как попытка договориться, а как настоящий ультиматум
14 июля 2025
Изменения к законодательству и битва Залужный-Зеленский. Стоит ли ждать выборов в ближайшее время
Власть с сателлитами вроде как готовится к выборам, но пока готовиться не к чему, разве что к победе Залужного
11 июля 2025
"Самоубийства" в России. Есть ли у них украинский след – и почему Кремль о нем молчит
Загадочные смерти российских топ-чиновников – один из признаков того, что время империи подходит к концу, и руку к этому снова приложила Украина
Зеленский утвердил новые персональные санкции: кого они касаются
20 июля 2025, 18:34
В Киеве из-за ливня водители застряли в пробке - что происходит
20 июля 2025, 17:54
Врача из Харькова избили до реанимации во время задержания работниками из ТЦК в Одессе
20 июля 2025, 17:20
Последствия вражеского удара по Сумах: двое раненых, среди них 7-летний ребенок
20 июля 2025, 16:38
Стрельба в Чернигове: после стычки во дворе 39-летний мужчина оказался с простреленной ногой
20 июля 2025, 15:48
Работнику прокуратуры сообщили о подозрении после смертельного ДТП в Киеве
20 июля 2025, 15:17
Закарпатские пограничники задержали восемь чешских туристов за незаконное пересечение границы
20 июля 2025, 14:51
Кратковременные дожди и жара: какой будет погода 21 июля
20 июля 2025, 14:06
В Киеве удалось спасти женщину, которую сбил госслужащий, благодаря неравнодушным прохожим
20 июля 2025, 13:43
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Два главных итога спецоперации "Смена Кабмина"
Трамп и 50 дней. Доигрался ли Путин и к чему готовиться Украине после заявлений американского президента
Все публикации »
Юрий Бутусов
Юрий Бутусов
Марианна Безуглая
Все блоги »