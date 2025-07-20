Фото: полиция Ровенской области

Об этом сообщает полиция Ровенской области, передает RegioNews.

Авария унесла жизни троих мужчин, еще одного пострадавшего доставили в больницу в тяжелом состоянии. Как установили правоохранители, столкновение произошло на перекрестке, когда 41-летний водитель автомобиля "Volkswagen Passat" выезжал со второстепенной дороги. Мужчина не предпочел в движении и попал под удар "Audi А6", за рулем которого находился 32-летний житель Ровно.

В результате столкновения на месте погибли водитель "Volkswagen", его 45-летний брат и 42-летний товарищ. Все они были жителями села Витковичи и Березного. Спасатели доставали тела из изуродованного автомобиля.

Водитель другой машины выжил, но получил тяжелые травмы. Его доставили в реанимационное отделение Березновской больницы с черепно-мозговой травмой, сотрясением, кровоизлияниями и повреждениями внутренних органов.

Следователи открыли уголовное производство и выясняют все обстоятельства трагедии. Движение на месте ДТП уже полностью восстановлено.

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