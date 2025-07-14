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14 липня 2025, 21:21

На Рівненщині чоловік погрожував ножем і намагався викрасти авто

14 липня 2025, 21:21
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Фото: поліція Рівненщини
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У Здолбунові 35-річний чоловік напав на водія, намагаючись заволодіти його автомобілем

Про це повідомляє поліція Рівненщини, передає RegioNews.

Інцидент стався ввечері 13 липня на вулиці Цементників. Близько 22:00 зловмисник підійшов до "Volkswagen Passat", у якому перебував 29-річний місцевий мешканець. Погрожуючи ножем, нападник відібрав у водія ключі та витягнув його з салону.

Потерпілий встиг утекти та викликати поліцію. Самому нападнику не вдалося завести транспортний засіб і поїхати з місця події. За лічені хвилини на виклик прибула патрульна група. Правоохоронці затримали зловмисника на місці.

Чоловіка помістили до ізолятора тимчасового тримання згідно зі статтею 208 КПК України. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 289 Кримінального кодексу України - замах на незаконне заволодіння транспортним засобом із застосуванням насильства.

Нагадаємо, у Харкові чоловік жорстоко побив співмешканку: жінку госпіталізували.

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Рівненська область напад ніж авто угон поліція кримінал
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