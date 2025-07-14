11:22  14 липня
На Тернопільщині пасажир випав з авто і загинув
08:25  14 липня
З України намагалися вивезти стародруки, датовані 1704 роком
05:05  14 липня
Пірнув і зник у воді: у Запоріжжі потонув 17-річний юнак
UA | RU
UA | RU
14 липня 2025, 21:07

На Сумщині "Білі янголи" допомогли жінці, що залишилась одна в селі під обстрілами

14 липня 2025, 21:07
Читайте также на русском языке
Фото: скріншот із відео/Національна поліція України
Читайте также
на русском языке

На прикордонній території Сумщини поліцейські з підрозділу "Білі янголи" провели небезпечну евакуацію літньої жінки з-під постійних ворожих обстрілів

Про це повідомляє Національна поліція України, передає RegioNews.

Рятувальна операція відбулася в межах Краснопільської громади, де залишалася 76-річна пані Раїса. Попри ускладнену логістику та ризики для життя, правоохоронці змогли дістатися до населеного пункту й вчасно вивезти жінку в безпечне місце.

За словами пані Раїси, вона тривалий час мешкала сама. Донька, яка живе за кордоном, неодноразово закликала її евакуюватися. Проте жінка не наважувалась покинути дім, поки самопочуття не різко погіршилось. У критичний момент вона не була впевнена, чи доживе до ранку. Лише завдяки вчасному прибуттю поліцейських її вдалося врятувати.

Після евакуації з прифронтового села жінку передали медикам. Бригада екстреної допомоги вже чекала на місці, щоби надати необхідну підтримку. За словами поліцейських, подібні виїзди відбуваються регулярно, адже на небезпечних територіях досі залишаються вразливі мешканці, які потребують допомоги.

Нагадаємо, на Херсонщині евакуювали 8 цивільних із прифронтового Берислава.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Сумська область евакуація поліція обстріли прифронтові села
Дрони, артилерія та авіабомби: росіяни накрили вогнем Дніпропетровщину
14 липня 2025, 20:51
У Дніпрі чоловіка засудили до 7 років за замах на вбивство під час конфлікту
14 липня 2025, 19:02
У Нікополі снаряд влучив у будинок: загинула 27-річна жінка, її чоловіка вдалося врятувати - відео
14 липня 2025, 18:47
Всі новини »
14 липня 2025
Зміни до законодавства і битва Залужний-Зеленський. Чи варто чекати виборів найближчим часом
Влада із сателітами нібито як готується до виборів, але поки готуватися ні до чого, хіба до перемоги Залужного
11 липня 2025
"Самогубства" в Росії. Чи є в них український слід – і чому Кремль про нього мовчить
Загадкові смерті російських топчиновників – одна із ознак того, що час імперії добігає кінця, і руку до цього знову доклала Україна
09 липня 2025
Чому Кабмін відмовився призначати обраного голову БЕБ, і чим це загрожує Україні
Влада, яка закривала очі на російських родичів керівників АМКУ та ЗСУ, раптом витягла цю карту в ситуації із реформою Бюро економічної безпеки
07 липня 2025
Невидима боротьба переселенців: як українці виживають на новому місці
За даними Міжнародної організації з міграції, безробіття серед внутрішньо переміщених осіб (ВПО) на 15% вище в порівнянні з непереміщеними громадянами. Також серед переселенців на 10% більше людей, як...
На Харківщині чоловік влаштував "бізнес" на контрафактному алкоголі
14 липня 2025, 21:47
У Києві припинили роботу шахрайських колл-центрів: проведено 15 обшуків
14 липня 2025, 21:35
На Рівненщині чоловік погрожував ножем і намагався викрасти авто
14 липня 2025, 21:21
Patriot для України та санкції для РФ: Трамп розкритикував Путіна і "дав йому термін" на мирну угоду
14 липня 2025, 21:17
Дрони, артилерія та авіабомби: росіяни накрили вогнем Дніпропетровщину
14 липня 2025, 20:51
У Самарі 15-річна дівчина вночі спричинила ДТП - у салоні була 11-річна подруга
14 липня 2025, 20:08
Заволоділи мільйонами: у Києві викрили масштабну аферу з фіктивною паліативною допомогою
14 липня 2025, 19:22
У Дніпрі чоловіка засудили до 7 років за замах на вбивство під час конфлікту
14 липня 2025, 19:02
Розчленував тіло суперника на очах у дівчини: в Харкові затримали 17-річного вбивцю
14 липня 2025, 18:58
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Зміни до законодавства і битва Залужний-Зеленський. Чи варто чекати виборів найближчим часом
"Самогубства" в Росії. Чи є в них український слід – і чому Кремль про нього мовчить
Всі публікації »
Віктор Уколов
Вадим Денисенко
Мар'яна Безугла
Всі блоги »