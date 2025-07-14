Фото: скріншот із відео/Національна поліція України

Про це повідомляє Національна поліція України, передає RegioNews.

Рятувальна операція відбулася в межах Краснопільської громади, де залишалася 76-річна пані Раїса. Попри ускладнену логістику та ризики для життя, правоохоронці змогли дістатися до населеного пункту й вчасно вивезти жінку в безпечне місце.

За словами пані Раїси, вона тривалий час мешкала сама. Донька, яка живе за кордоном, неодноразово закликала її евакуюватися. Проте жінка не наважувалась покинути дім, поки самопочуття не різко погіршилось. У критичний момент вона не була впевнена, чи доживе до ранку. Лише завдяки вчасному прибуттю поліцейських її вдалося врятувати.

Після евакуації з прифронтового села жінку передали медикам. Бригада екстреної допомоги вже чекала на місці, щоби надати необхідну підтримку. За словами поліцейських, подібні виїзди відбуваються регулярно, адже на небезпечних територіях досі залишаються вразливі мешканці, які потребують допомоги.

Нагадаємо, на Херсонщині евакуювали 8 цивільних із прифронтового Берислава.