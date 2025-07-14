11:22  14 липня
На Тернопільщині пасажир випав з авто і загинув
08:25  14 липня
З України намагалися вивезти стародруки, датовані 1704 роком
05:05  14 липня
Пірнув і зник у воді: у Запоріжжі потонув 17-річний юнак
UA | RU
UA | RU
14 липня 2025, 17:52

158 затриманих та понад 1 190 врятованих: подробиці масштабної операції проти торгівлі людьми

14 липня 2025, 17:52
Читайте также на русском языке
фото: Національна поліція України
Читайте также
на русском языке

Правоохоронці з 43 країн об’єднали зусилля у масштабній операції проти торгівлі людьми

Про це повідомляє Національна поліція України, передає RegioNews.

Міжнародна операція "Global Chain", яка проходила з 1 по 6 червня 2025 року, стала однією з найбільших у боротьбі з торгівлею людьми. Правоохоронці з 43 країн світу об’єднали зусилля, щоб припинити діяльність організованих злочинних угруповань, що займалися сексуальною експлуатацією, примусовою працею та жебрацтвом. Координація операції здійснювалась Європолом, Інтерполом і FRONTEX - Європейським агентством прикордонної та берегової охорони.

Торгівля людьми в УкраїніТоргівля людьми в УкраїніТоргівля людьми в УкраїніТоргівля людьми в УкраїніТоргівля людьми в УкраїніТоргівля людьми в УкраїніТоргівля людьми в Україні

В Україні до роботи у рамках "Global Chain" долучилися представники Департаменту міграційної поліції Національної поліції та Державної прикордонної служби. За час операції правоохоронцям вдалося врятувати 1 194 людини, які стали жертвами торгівлі людьми. Також затримали 158 підозрюваних, причетних до злочинної діяльності. Крім того, у ході розслідувань ідентифікували ще 205 осіб, які можуть бути причетні до протиправних схем.

На території України правоохоронці задокументували та припинили діяльність сімох учасників мережі торгівлі людьми. Вони також врятували дев’ять потерпілих, які отримали необхідну допомогу. Операція "Global Chain" продовжує впливати на знищення міжнародних каналів експлуатації людей, а робота з виявлення та затримання злочинців триває.

Раніше повідомлялося, у Дніпрі винесли вирок жінці, яка продала власну дитину.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
поліція торгівля людьми рабство сексуальне рабство жертва затримання порятунок Операція
На Черкащині водій збив 74-річного пішохода і втік: чоловік загинув на місці
14 липня 2025, 16:25
У Кривому Розі чоловік напав на поліцейського і представника ТЦК: постраждалі у лікарні
14 липня 2025, 14:17
На Тернопільщині водій Renault в’їхав у VoIkswagen, постраждало троє людей
14 липня 2025, 13:29
Всі новини »
14 липня 2025
Зміни до законодавства і битва Залужний-Зеленський. Чи варто чекати виборів найближчим часом
Влада із сателітами нібито як готується до виборів, але поки готуватися ні до чого, хіба до перемоги Залужного
11 липня 2025
"Самогубства" в Росії. Чи є в них український слід – і чому Кремль про нього мовчить
Загадкові смерті російських топчиновників – одна із ознак того, що час імперії добігає кінця, і руку до цього знову доклала Україна
09 липня 2025
Чому Кабмін відмовився призначати обраного голову БЕБ, і чим це загрожує Україні
Влада, яка закривала очі на російських родичів керівників АМКУ та ЗСУ, раптом витягла цю карту в ситуації із реформою Бюро економічної безпеки
07 липня 2025
Невидима боротьба переселенців: як українці виживають на новому місці
За даними Міжнародної організації з міграції, безробіття серед внутрішньо переміщених осіб (ВПО) на 15% вище в порівнянні з непереміщеними громадянами. Також серед переселенців на 10% більше людей, як...
У Нікополі снаряд влучив у будинок: загинула 27-річна жінка, її чоловіка вдалося врятувати - відео
14 липня 2025, 18:47
Скасовано тендер на 160 млн грн: у Києві хотіли "відремонтувати" крематорій за завищеною ціною
14 липня 2025, 18:32
У Києві чоловік намагався накласти на себе руки просто посеред будівельного майданчика
14 липня 2025, 18:16
У Вінниці фанатку РФ засудили до ув'язнення
14 липня 2025, 17:56
Українська співачка Джамала стала членкинею Академії звукозапису США
14 липня 2025, 17:30
Смертельна ДТП на Київщині: водій мотоцикла загинув на місці
14 липня 2025, 17:15
На Харківщині внаслідок обстрілу БпЛА загинула жінка, поранено 10 осіб: поліція оприлюднила кадри
14 липня 2025, 17:07
В Україні буде нова прем'єрка: що про неї відомо
14 липня 2025, 17:03
Хакери вкрали 4 мільйони гривень з рахунків підприємств України
14 липня 2025, 16:46
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Зміни до законодавства і битва Залужний-Зеленський. Чи варто чекати виборів найближчим часом
"Самогубства" в Росії. Чи є в них український слід – і чому Кремль про нього мовчить
Всі публікації »
Віктор Уколов
Вадим Денисенко
Мар'яна Безугла
Всі блоги »