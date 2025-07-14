фото: Національна поліція України

Про це повідомляє Національна поліція України, передає RegioNews.

Міжнародна операція "Global Chain", яка проходила з 1 по 6 червня 2025 року, стала однією з найбільших у боротьбі з торгівлею людьми. Правоохоронці з 43 країн світу об’єднали зусилля, щоб припинити діяльність організованих злочинних угруповань, що займалися сексуальною експлуатацією, примусовою працею та жебрацтвом. Координація операції здійснювалась Європолом, Інтерполом і FRONTEX - Європейським агентством прикордонної та берегової охорони.

В Україні до роботи у рамках "Global Chain" долучилися представники Департаменту міграційної поліції Національної поліції та Державної прикордонної служби. За час операції правоохоронцям вдалося врятувати 1 194 людини, які стали жертвами торгівлі людьми. Також затримали 158 підозрюваних, причетних до злочинної діяльності. Крім того, у ході розслідувань ідентифікували ще 205 осіб, які можуть бути причетні до протиправних схем.

На території України правоохоронці задокументували та припинили діяльність сімох учасників мережі торгівлі людьми. Вони також врятували дев’ять потерпілих, які отримали необхідну допомогу. Операція "Global Chain" продовжує впливати на знищення міжнародних каналів експлуатації людей, а робота з виявлення та затримання злочинців триває.

Раніше повідомлялося, у Дніпрі винесли вирок жінці, яка продала власну дитину.