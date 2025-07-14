фото: Головне управління Національної поліції в Дніпропетровській області

Суд виніс вирок дніпрянину, який під час конфлікту на вулиці поранив незнайомця ножем

Про це повідомляє Головне управління Національної поліції в Дніпропетровській області, передає RegioNews.

У Дніпрі чоловіка засудили до 7 років позбавлення волі за спробу вбивства, вчинену під час вуличного конфлікту. Інцидент стався 24 квітня 2024 року на Бульварі Слави. Того дня між двома незнайомцями раптово виникла суперечка, яка швидко переросла в агресивну сутичку. Один із чоловіків, 39-річний мешканець міста, несподівано витягнув ніж і завдав опонентові удару.

Інцидент стався у Дніпрі на бульварі Слави

Потерпілий - 43-річний чоловік отримав серйозні поранення. Його госпіталізували у тяжкому стані. Оперативники кримінальної поліції Дніпра та правоохоронці Соборного району оперативно розпочали пошуки нападника. Протягом двох годин вони встановили його особу, затримали підозрюваного та вилучили знаряддя злочину.

Слідчі зібрали необхідну доказову базу та повідомили чоловіку про підозру за ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України - замах на умисне вбивство. Після завершення судового розгляду обвинувачений отримав покарання у вигляді 7 років позбавлення волі.

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