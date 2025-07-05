У Харкові чоловік жорстоко побив співмешканку: жінку госпіталізували
У Харкові правоохоронці затримали 35-річного чоловіка, який під час сварки побив свою співмешканку. Про інцидент повідомили мешканці Салтівського району — на вулицю вибігла закривавлена жінка та просила про допомогу
Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.
Зазначається, що потерпіла — 29-річна жінка — розповіла, що під час конфлікту співмешканець наніс їй численні удари. Її госпіталізували до лікарні з серйозними травмами.
Після нападу чоловік утік. Дільничні офіцери поліції оперативно розшукали та затримали його.
Зловмиснику вже повідомили про підозру. Йому загрожує від 5 до 8 років позбавлення волі.
Нагадаємо, на Волині дружина зарізала чоловіка під час сварки. Жінці "світить" тюремний термін.
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