Фото: полиция Ровенской области

В Здолбунове 35-летний мужчина напал на водителя, пытаясь завладеть его автомобилем

Об этом сообщает полиция Ровенской области, передает RegioNews.

Инцидент произошел вечером 13 июля на улице Цементников. Около 22:00 злоумышленник подошел к "Volkswagen Passat", в котором находился 29-летний местный житель. Угрожая ножом, нападавший отобрал у водителя ключи и вытащил его из салона.

Пострадавший успел убежать и вызвать полицию. Самому нападающему не удалось завести транспортное средство и уехать с места происшествия. За считанные минуты на вызов прибыла патрульная группа. Правоохранители задержали злоумышленника на месте.

Мужчину поместили в изолятор временного содержания согласно статье 208 УПК Украины. По данному факту открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 289 Уголовного кодекса Украины - покушение на незаконное завладение транспортным средством с применением насилия.

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