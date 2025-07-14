11:22  14 июля
В Тернопольской области пассажир выпал из авто и погиб
08:25  14 июля
Из Украины пытались вывезти старопечати, датированные 1704 годом
05:05  14 июля
Нырнул и пропал в воде: в Запорожье утонул 17-летний юноша
UA | RU
UA | RU
14 июля 2025, 21:21

В Ровенской области мужчина угрожал ножом и пытался угнать авто

14 июля 2025, 21:21
Читайте також українською мовою
Фото: полиция Ровенской области
Читайте також
українською мовою

В Здолбунове 35-летний мужчина напал на водителя, пытаясь завладеть его автомобилем

Об этом сообщает полиция Ровенской области, передает RegioNews.

Инцидент произошел вечером 13 июля на улице Цементников. Около 22:00 злоумышленник подошел к "Volkswagen Passat", в котором находился 29-летний местный житель. Угрожая ножом, нападавший отобрал у водителя ключи и вытащил его из салона.

Пострадавший успел убежать и вызвать полицию. Самому нападающему не удалось завести транспортное средство и уехать с места происшествия. За считанные минуты на вызов прибыла патрульная группа. Правоохранители задержали злоумышленника на месте.

Мужчину поместили в изолятор временного содержания согласно статье 208 УПК Украины. По данному факту открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 289 Уголовного кодекса Украины - покушение на незаконное завладение транспортным средством с применением насилия.

Напомним, в Харькове мужчина жестоко избил сожительницу: женщину госпитализировали.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Ровенская область нападение нож авто угон полиция криминал
В Сумской области "Белые ангелы" помогли женщине, оставшейся одна в селе под обстрелами
14 июля 2025, 21:07
В Днепре мужчину приговорили к 7 годам за покушение на убийство во время конфликта
14 июля 2025, 19:02
158 задержанных и более 1 190 спасенных: подробности масштабной операции против торговли людьми
14 июля 2025, 17:52
Все новости »
14 июля 2025
Изменения к законодательству и битва Залужный-Зеленский. Стоит ли ждать выборов в ближайшее время
Власть с сателлитами вроде как готовится к выборам, но пока готовиться не к чему, разве что к победе Залужного
11 июля 2025
"Самоубийства" в России. Есть ли у них украинский след – и почему Кремль о нем молчит
Загадочные смерти российских топ-чиновников – один из признаков того, что время империи подходит к концу, и руку к этому снова приложила Украина
09 июля 2025
Почему Кабмин отказался назначать избранного главу БЭБ, и чем это грозит Украине
Власти, которые закрывали глаза на российских родственников руководителей АМКУ и ВСУ, вдруг извлекли эту карту в ситуации с реформой Бюро экономической безопасности
07 июля 2025
Невидимая борьба переселенцев: как украинцы выживают на новом месте
По данным Международной организации по миграции, безработица среди внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) на 15% выше по сравнению с неперемещенными гражданами. Также среди переселенцев на 10% больше людей,...
В Харьковской области мужчина устроил "бизнес" на контрафактном алкоголе
14 июля 2025, 21:47
В Киеве прекратили работу мошеннических колл-центров: проведено 15 обысков
14 июля 2025, 21:35
Patriot для Украины и санкции для РФ: Трамп раскритиковал Путина и "дал ему срок" на мирное соглашение
14 июля 2025, 21:17
В Сумской области "Белые ангелы" помогли женщине, оставшейся одна в селе под обстрелами
14 июля 2025, 21:07
Дроны, артиллерия и авиабомбы: россияне накрыли огнем Днепропетровщину
14 июля 2025, 20:51
В Самаре 15-летняя девушка ночью спровоцировала ДТП - в салоне была 11-летняя подруга
14 июля 2025, 20:08
Завладели миллионами: в Киеве разоблачили масштабную аферу с фиктивной паллиативной помощью
14 июля 2025, 19:22
В Днепре мужчину приговорили к 7 годам за покушение на убийство во время конфликта
14 июля 2025, 19:02
Расчленил тело соперника на глазах у девушки: в Харькове задержали 17-летнего убийцу
14 июля 2025, 18:58
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Изменения к законодательству и битва Залужный-Зеленский. Стоит ли ждать выборов в ближайшее время
"Самоубийства" в России. Есть ли у них украинский след – и почему Кремль о нем молчит
Все публикации »
Виктор Уколов
Вадим Денисенко
Марианна Безуглая
Все блоги »