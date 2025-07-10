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10 липня 2025, 15:04

На Рівненщині видалили 11-сантиметрового гельмінта з ока жінки

10 липня 2025, 15:04
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ілюстративне фото: з відкритих джерел
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У Рівненській області у 52-річної мешканки Сарненського району лікарі-офтальмологи видалили 11-сантиметрового гельмінта, який паразитував під шкірою правої повіки

Про це повідомив Рівненський обласний ЦКПХ, передає RegioNews.

Жінка звернулася до медиків наприкінці червня зі скаргами на загальну слабкість, головний біль, біль і набряки в ділянці правої щоки, лоба та під очним яблуком, які тривали близько двох тижнів.

Після обстеження пацієнтку госпіталізували та провели операцію, в ході якої виявили паразита Dirofilaria repens.

Як відомо, це вже четвертий випадок підшкірного дирофіляріозу, зареєстрований у Рівненській області з початку року і 54-й — з часу першої фіксації хвороби в регіоні у 2005 році.

Що відомо про дирофіляріоз

Дирофіляріоз – це небезпечне захворювання, яке поширене серед тварин (собак, котів, деяких диких ссавців), але останнім часом в Україні почастішали випадки цього захворювання і серед людей. З латинської мови назва захворювання перекладається, як "зла нитка".

Джерелом захворювання є собаки, коти та дикі м’ясоїдні тварини, від яких інвазія передається не безпосередньо, а лише через специфічних переносників, здебільшого кровосисних комарів. Також, відповідно до останніх наукових досліджень, ними можуть бути й кровосисні мошки, ґедзі та кліщі.

Медики наголошують на важливості профілактичних заходів: дегельмінтизації домашніх тварин, регулярних візитів до ветеринара, захисту від укусів комах за допомогою репелентів, протимоскітних сіток та електрофумігаторів, особливо у теплий період року.

Нагадаємо, на Закарпатті підлітки потрапили до лікарні після укусів комах.

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лікарі укуси Рівненська область жінка дирофіляріоз гельмінт
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