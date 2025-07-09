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Водія судитимуть за порушення правил дорожнього руху, що призвело до загибелі підлітка

Про це повідомляє поліція Рівненщини, передає RegioNews.

У Рівному завершено досудове розслідування у справі смертельної дорожньо-транспортної пригоди за участю мешканця Дубенського району. За інформацією слідчих, 23-річний водій автомобіля "BMW", який проживає в селищі Демидівка, під час виконання маневру повороту ліворуч не проявив достатньої обережності. Чоловік не переконався в безпечності дій і не надав перевагу в русі, через що зіткнувся з мотоциклом "Lifan", яким керував 17-річний мешканець села Бармаки.

У результаті аварії керманич мотоцикла отримав тяжкі травми та був госпіталізований. Через 11 днів він помер у лікарні. Правоохоронці повідомили про підозру 24-річному водієві "BMW" за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України, що передбачає порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого.

Слідство вже завершено, а матеріали кримінального провадження передані до суду. Обвинуваченому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком від трьох до восьми років. Процесуальне керівництво справою здійснює прокуратура області.

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