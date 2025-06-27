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27 червня 2025, 19:05

Була загроза ампутації: на Закарпатті підлітки потрапили до лікарні після укусів комах

27 червня 2025, 19:05
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фото: Закарпаться обласна дитяча лікарня
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Двоє підлітків потрапили до лікарні з важкими ураженнями кінцівок після укусів комах. Їм загрожувала ампутація

Про це повідомляє Закарпаться обласна дитяча лікарня, передає RegioNews.

На Закарпатті двоє підлітків потрапили до обласної дитячої лікарні з тяжкими гнійно-запальними ураженнями руки та ноги. Причиною ускладнень стали, ймовірно, укуси комах, після яких хлопці тривалий час не зверталися по медичну допомогу.

За словами лікарів, пацієнти надійшли до стаціонару зі скаргами на сильний біль, набряки та ознаки глибокого запального процесу. У одного з них була уражена нижня кінцівка, у іншого – верхня. Батьки намагалися лікувати дітей вдома: прикладали компреси, мазали пошкоджені ділянки мазями. Та через несвоєчасне звернення до медиків інфекція проникла у глибокі шари м’яких тканин.

Обох підлітків прооперували. Лікарі провели розкриття та дренування гнійників. Завдяки вчасному втручанню ампутації вдалося уникнути. Наразі обидва хлопці проходять лікування у стаціонарі під пильним наглядом спеціалістів.

Медики наголошують: у теплу пору року кількість випадків інфікування після укусів комах зростає. Розчухування уражених місць створює ворота для бактерій. Зволікання з візитом до лікаря в подібних ситуаціях може призвести до серйозних наслідків - від сепсису до ампутацій.

Раніше повідомлялося, на Рівненщині зафіксували новий випадок дирофіляріозу.

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укуси Операція лікарня ампутація підлітки ускладнення дитяча лікарня Закарпаття
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