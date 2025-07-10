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10 липня 2025, 03:35

На Рівненщині в колодязі виявили тіло безвісти зниклого чоловіка

10 липня 2025, 03:35
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фото: Нацполіція
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У вівторок, 8 липня, правоохоронці виявили у колодязі в Рівненському районі тіло пенсіонера, який зник кілька діб тому

Про це повідомляє пресслужба Національної поліції в Рівненській області, передає RegioNews.

За матеріалами слідства, вранці 5 липня чоловік поїхав з дому на автомобілі "ВАЗ" та не повернувся. Напередодні 66-річного пенсіонера виявили у закинутому колодязі поблизу села Ясининичі. Рятувальники підняли тіло місцевого жителя на поверхню з глибини близько 32 метрів.

"Поліцейські під час огляду тіла ознак насильницької смерті не виявили. Його відправили в морг для проведення судово-медичної експертизи", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше у лісі в Тернопільському районі виявили тіло жителя села Ценів, який зник 6 травня поточного року. Правоохоронці розслідують загадкову смерть чоловіка.

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