Фото: поліція Рівненщини

На Рівненщині міграційна поліція завершила примусову процедуру видворення 47-річного громадянина Азербайджану, який тривалий час проживав в Україні

Про це повідомляє поліція Рівненщини, передає RegioNews.

Чоловіка, який раніше мав дозвіл на постійне проживання, відправили до країни походження після умовно-дострокового звільнення з виправного центру.

За даними поліції, іноземець прибув до України ще у 1998 році та оселився в Донецькій області. У 2000 році він одружився з громадянкою України, а через два роки у подружжя народився син. У 2007 році чоловік отримав дозвіл на імміграцію та посвідку на постійне місце проживання. Проте з 2013 по 2018 роки скоїв низку злочинів, за що був спершу засуджений до позбавлення волі, а згодом - до її обмеження.

У 2021 році Головне управління Державної міграційної служби в Донецькій області анулювало дозвіл на імміграцію та посвідку. Після дострокового звільнення у 2024 році правоохоронці ініціювали його примусове видворення. Працівники міграційної поліції склали адміністративний протокол, а фахівці ДМС у Рівненській області ухвалили рішення про депортацію.

Іноземця тимчасово розмістили у спецзакладі для осіб без громадянства та нелегалів, після чого його примусово відправили до Азербайджану.

Нагадаємо, захід країни після буревію: ДСНС оприлюднила фото руйнувань.