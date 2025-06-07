На Рівненщині зафіксували новий випадок дирофіляріозу

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У Рівненській області медики видалили підшкірного паразита у мешканки сусіднього регіону

Про це повідомили в обласному Центрі контролю та профілактики хвороб, передає RegioNews.

Жінка звернулася до лікаря-інфекціоніста після того, як протягом кількох тижнів спостерігала у себе на обличчі рух невідомого утворення під шкірою. Паразит поступово переміщувався від лоба до повік, щоки, а згодом — у потиличну частину голови, де його й видалив хірург.

Зараз пацієнтка почувається задовільно.

Паразита ідентифікували як підшкірну дирофілярію. Наразі розпочате епідеміологічне розслідування.

Це 53-й випадок підшкірного дирофіляріозу, з котрим зіштовхнулись медики Рівненської області. Захворювання фіксується на Рівненщині з 2005 року і, за словами медиків, щороку виявляються нові випадки.

Причинами поширення паразитозу є наявність джерел інфекції (собаки, коти, дикі м’ясоїдні), збільшення кількості бродячих тварин, чисельність комарів та інших кровосисних комах, а також зміни клімату.

У Центрі наголошують, захворіти може кожен, проте панікувати не варто — після хірургічного видалення паразита настає повне одужання.

Запобігти захворюванню можна шляхом захисту від укусів комарів, дегельмінтизації тварин і контролю за популяцією безпритульних.

Нагадаємо, торік у жителя Рівненщини з ока дістали 12-сантиметрового гельмінта, яким можна заразитися через укус комара.