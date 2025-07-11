На Рівненщині 13-річний хлопчик під час купання серйозно травмував спину

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Про це повідомляє пресцентр ДСНС України у Рівненській області, передає RegioNews.

Підліток постраждав під час купання на відкритій водоймі.

"Хлопчик 2012 року народження, під час стрибка у воду отримав травму спини", — йдеться в повідомленні.