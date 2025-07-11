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Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС Украины в Ровенской области, передает RegioNews.

Подросток пострадал во время купания на открытом водоеме.

"Мальчик 2012 года рождения во время прыжка в воду получил травму спины", - говорится в сообщении.