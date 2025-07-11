21:19  10 июля
Зеленский отреагировал на планы РФ запускать 1000 БпЛА в сутки
18:59  10 июля
Стало известно, кто в Украине получает самые высокие пенсии
18:51  10 июля
В Одессе девушка вызвала такси, чтобы увезти парня в ТЦК
UA | RU
UA | RU
11 июля 2025, 02:35

На Ровенщине 13-летний мальчик во время купания серьезно травмировал спину

11 июля 2025, 02:35
Читайте також українською мовою
фото: freepik.com
Читайте також
українською мовою

Трагический несчастный случай произошел 8 июля в селе Крымное Варасского района. Ребенок получил травму спины

Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС Украины в Ровенской области, передает RegioNews.

Подросток пострадал во время купания на открытом водоеме.

"Мальчик 2012 года рождения во время прыжка в воду получил травму спины", - говорится в сообщении.

Напомним, на Прикарпатье 10-летний турист травмировался на "Скалах Довбуша".

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
вода Ровенская область водоем подросток травмы
На Прикарпатье беспилотник обнаружил посреди озера тело человека
10 июля 2025, 06:40
На карьере под Житомиром на глазах у друга утонул молодой мужчина
10 июля 2025, 01:35
В озере во Львове утонул подросток
09 июля 2025, 07:10
Все новости »
09 июля 2025
Почему Кабмин отказался назначать избранного главу БЭБ, и чем это грозит Украине
Власти, которые закрывали глаза на российских родственников руководителей АМКУ и ВСУ, вдруг извлекли эту карту в ситуации с реформой Бюро экономической безопасности
07 июля 2025
Невидимая борьба переселенцев: как украинцы выживают на новом месте
По данным Международной организации по миграции, безработица среди внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) на 15% выше по сравнению с неперемещенными гражданами. Также среди переселенцев на 10% больше людей,...
03 июля 2025
Переставление кроватей. Как Кабмины Зеленского трансформировались и чем это завершится
Шесть последних лет фактически потерявший субъектность Кабинет министров превратился в место, где беспрестанно "переставляют кровати", не понимая, что это не приносит никакого положительного результат...
01 июля 2025
Какие скандалы мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив пытается скрыть за "запретом абортов"
Зачем Руслану Марцинкиву и его фракции в городском совете Ивано-Франковска вдруг вздумалось побороться с абортами
На Харьковщине трое мужчин ехали на рыбалку: автомобиль подорвался на мине
11 июля 2025, 04:25
На Днепропетровщине российский КАБ уничтожил дом спасателя
11 июля 2025, 00:25
Россияне повредили посольство Ватикана в Киеве
10 июля 2025, 22:34
В Офисе Президента планируют уволить сразу двух министров
10 июля 2025, 22:18
В Украине запускают одну из самых больших систем накопления энергии в Восточной Европе
10 июля 2025, 21:59
В Киеве выросло количество пострадавших из-за российской атаки
10 июля 2025, 21:49
Местные жители радуются красоте: в Павлограде модернизировали фонтан
10 июля 2025, 21:45
Трагедия на воде: в Харьковской области утонул подросток
10 июля 2025, 21:35
В Запорожье мужчина ворвался к врачу с ножом и угрожал расправой
10 июля 2025, 21:25
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Почему Кабмин отказался назначать избранного главу БЭБ, и чем это грозит Украине
Невидимая борьба переселенцев: как украинцы выживают на новом месте
Все публикации »
Виктор Уколов
Вадим Денисенко
Марианна Безуглая
Все блоги »