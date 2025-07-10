На Прикарпатті безпілотник виявив посеред озера тіло людини
Трагічний випадок на воді трапився 7 липня в селищі Отинія Коломийського району. У місцевому озері потонув чоловік, який не повернувся додому
Про це повідомляє пресцентр ДСНС України в Івано-Франківській області, передає RegioNews.
На березі озера брат жертви виявив особисті речі зниклого. Місцевий житель припустив, що його родич потонув.
"Прибувши на місце події, рятувальники за допомогою БпЛА виявили тіло чоловіка посеред озера", — йдеться в повідомленні.
Водолази дістали тіло потопельника на берег та передали працівникам поліції. Загиблим виявився 45-річний житель Отинії.
Нагадаємо, 7 липня в акваторії річки Південний Буг у місті Первомайськ, що на Миколаївщині, на очах у односельців загинув рибалка.
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