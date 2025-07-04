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Смерть немовляти на Рівненщині розслідують як умисне вбивство - жінку, яка приховувала вагітність, уже взято під варту

Про це повідомляє поліція Рівненщини, передає RegioNews.

У Вараському районі Рівненської області 35-річній жінці повідомили про підозру в умисному вбивстві своєї новонародженої дитини. Слідство встановило, що мешканка одного із сіл народила вдома, не викликавши медиків заздалегідь. Коли лікарі все ж прибули на місце події, вона відмовилася їх впустити. Згодом на виклик прибули працівники поліції.

У кімнаті будинку, де перебувала породілля, правоохоронці виявили тіло немовляти, яке лежало на ліжку під покривалом. Лікарі констатували смерть новонародженої дівчинки. За попередніми даними, дитина померла внаслідок механічної асфіксії, тобто доступ кисню був перекритий.

Слідчі з’ясували, що жінка вже має двох дітей, однак раніше була позбавлена батьківських прав. Вона свідомо приховувала свою третю вагітність від родичів та оточення. Наразі її взяли під варту, суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання в слідчому ізоляторі. Також розглядається питання про направлення її до спеціалізованого медичного закладу.

У межах кримінального провадження за статтею 117 Кримінального кодексу України (умисне вбивство матір’ю своєї новонародженої дитини) тривають усі необхідні слідчі дії. Призначено низку експертиз, зокрема судово-психіатричну, щоб оцінити стан жінки на момент вчинення дій.

Раніше повідомлялося, на Рівненщині жінка народила вдома в очікуванні "швидкої", яка застрягла в полі.