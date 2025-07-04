На Рівненщині судитимуть працівника СІЗО, якого втягнули в наркобізнес через романтичні стосунки з арештанткою

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Правоохоронці завершили розслідування фактів розповсюдження наркотиків у Рівненському слідчому ізоляторі за участі працівника установи

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДБР.

Наприкінці 2024 року ув’язнена, яка перебувала у романтичних стосунках з працівником СІЗО, умовила його допомагати з постачанням наркотичних засобів на територію установи.

"Вона діяла за вказівкою головного організатора наркотрафіку — раніше судимого чоловіка, що на момент реалізації схеми перебував під вартою у тій же установі за справою щодо збуту наркотиків і злочинного впливу. Під тиском емоційного зв’язку посадовець погодився на участь у схемі", - йдеться у повідомленні.

Працівник СІЗО отримував наркотики на своє ім’я за вказівками ув’язненої, після чого проносив заборонені речовини до установи.

Посадовця затримали "на гарячому" під час отримання чергової партії наркотиків.

За скоєне йому загрожує до 12 років позбавлення волі.

Як повідомлялось, у Рівному працівник СІЗО постачав наркотики ув’язненим через романтичні стосунки з арештанткою.