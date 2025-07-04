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Смерть младенца в Ровенской области расследуют как умышленное убийство - женщина, которая скрывала беременность, уже взята под стражу

Об этом сообщает полиция Ровенской области, передает RegioNews.

В Варасском районе Ровенской области 35-летней женщине сообщили о подозрении в умышленном убийстве своего новорожденного ребенка. Следствие установило, что жительница одного из сел родила дома, не вызвав заранее медиков. Когда врачи все же прибыли на место происшествия, она отказалась их впустить. Впоследствии по вызову прибыли сотрудники полиции.

В комнате дома, где находилась роженица, правоохранители обнаружили тело младенца, лежавшего на кровати под покрывалом. Врачи констатировали смерть новорожденной девочки. По предварительным данным, ребенок умер в результате механической асфиксии, то есть доступ кислорода был перекрыт.

Следователи выяснили, что у женщины уже есть двое детей, однако ранее была лишена родительских прав. Она сознательно скрывала свою третью беременность от родственников и ближайшего окружения. В настоящее время ее взяли под стражу, суд избрал меру пресечения в виде содержания в следственном изоляторе. Также рассматривается вопрос о направлении ее в специализированное медицинское учреждение.

В рамках уголовного производства по статье 117 Уголовного кодекса Украины (преднамеренное убийство матерью своего новорожденного ребенка) продолжаются все необходимые следственные действия. Назначен ряд экспертиз, в том числе судебно-психиатрический, чтобы оценить состояние женщины на момент совершения действий.

Ранее сообщалось, в Ровенской области женщина родила дома в ожидании "скорой", которая застряла в поле.