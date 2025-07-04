17:42  04 июля
Синоптик рассказала, где завтра в Украине будет очень жарко
15:41  04 июля
Владелец и гендиректор "Автомагистраль-Юг" сбежали из Украины
14:07  04 июля
Чиновник Минобороны нанес государству ущерб более чем на 2 млрд грн
UA | RU
UA | RU
04 июля 2025, 17:32

В Ровенской области женщине объявили подозрение в убийстве младенца: ребенок погиб от асфиксии

04 июля 2025, 17:32
Читайте також українською мовою
фото: иллюстративное
Читайте також
українською мовою

Смерть младенца в Ровенской области расследуют как умышленное убийство - женщина, которая скрывала беременность, уже взята под стражу

Об этом сообщает полиция Ровенской области, передает RegioNews.

В Варасском районе Ровенской области 35-летней женщине сообщили о подозрении в умышленном убийстве своего новорожденного ребенка. Следствие установило, что жительница одного из сел родила дома, не вызвав заранее медиков. Когда врачи все же прибыли на место происшествия, она отказалась их впустить. Впоследствии по вызову прибыли сотрудники полиции.

В комнате дома, где находилась роженица, правоохранители обнаружили тело младенца, лежавшего на кровати под покрывалом. Врачи констатировали смерть новорожденной девочки. По предварительным данным, ребенок умер в результате механической асфиксии, то есть доступ кислорода был перекрыт.

Следователи выяснили, что у женщины уже есть двое детей, однако ранее была лишена родительских прав. Она сознательно скрывала свою третью беременность от родственников и ближайшего окружения. В настоящее время ее взяли под стражу, суд избрал меру пресечения в виде содержания в следственном изоляторе. Также рассматривается вопрос о направлении ее в специализированное медицинское учреждение.

В рамках уголовного производства по статье 117 Уголовного кодекса Украины (преднамеренное убийство матерью своего новорожденного ребенка) продолжаются все необходимые следственные действия. Назначен ряд экспертиз, в том числе судебно-психиатрический, чтобы оценить состояние женщины на момент совершения действий.

Ранее сообщалось, в Ровенской области женщина родила дома в ожидании "скорой", которая застряла в поле.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Ровенская область беременность ребенок убийство асфиксия Ровно роды криминальное дело
Известный блогер раскрыл имя сына Леси Никитюк - подробности, которые звезда не комментирует
04 июля 2025, 16:00
Владелец и гендиректор "Автомагистраль-Юг" сбежали из Украины
04 июля 2025, 15:41
В Ровенской области будут судить работника СИЗО, которого втянули в наркобизнес из-за романтических отношений с арестанткой
04 июля 2025, 10:22
Все новости »
03 июля 2025
Переставление кроватей. Как Кабмины Зеленского трансформировались и чем это завершится
Шесть последних лет фактически потерявший субъектность Кабинет министров превратился в место, где беспрестанно "переставляют кровати", не понимая, что это не приносит никакого положительного результат...
01 июля 2025
Какие скандалы мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив пытается скрыть за "запретом абортов"
Зачем Руслану Марцинкиву и его фракции в городском совете Ивано-Франковска вдруг вздумалось побороться с абортами
27 июня 2025
Трамп и Зеленский на саммите НАТО. Что изменилось в Белом доме и чего ждать украинцам от войны
Неужели на американского нарцисса так повлиял костюм украинского президента?
24 июня 2025
Суды и протесты: как в селах борются против "оптимизации" больниц и школ
Существует масса случаев, когда местные органы власти принимали решения, игнорируя мнение общественности. Например, что касается школ и больниц, которые сегодня массово закрываются особенно в сельской...
В Киеве правоохранители ликвидировали 2 нелегальных онлайн казино
04 июля 2025, 18:15
В Херсонской области в результате атаки российского беспилотника погиб мужчина
04 июля 2025, 18:08
Ситуация на фронте и ПВО: Зеленский раскрыл детали разговора с Трампом
04 июля 2025, 17:51
Синоптик рассказала, где завтра в Украине будет очень жарко
04 июля 2025, 17:42
Мать встала на защиту любовника: в Кривом Роге 4-летний мальчик умер от избиения отчима
04 июля 2025, 17:20
Украина должна готовиться к увеличению атак БПЛА до 1000 единиц в день, - эксперт
04 июля 2025, 17:05
Над Киевом сбиты несколько беспилотников "Гербер" с CRPA антенной и камерами: разъяснение от эксперта
04 июля 2025, 16:50
Надеялись на Словакию: в Закарпатье разоблачили еще одну схему для уклонистов
04 июля 2025, 16:47
В Тернопольской области чиновник горсовета зарабатывал на лечении военнослужащих
04 июля 2025, 16:39
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Переставление кроватей. Как Кабмины Зеленского трансформировались и чем это завершится
Какие скандалы мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив пытается скрыть за "запретом абортов"
Все публикации »
Вадим Денисенко
Михаил Ткач
Виктор Шлинчак
Все блоги »