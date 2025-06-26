фото: поліція Рівненщини

Про це повідомляє поліція Рівненщини, передає RegioNews.

У Рівненському районі жінка народила вдома, очікуючи прибуття медиків. Втім, викликана "швидка" не змогла дістатися до хати - автомобіль застряг на польовій дорозі. Через складні погодні умови та бездоріжжя довелося залучати рятувальників ДСНС, а згодом і екіпаж сектору реагування патрульної поліції.

Співробітники екстрених служб швидко зреагували на виклик. Рятувальники та поліцейські дісталися до породіллі, яка вже народила хлопчика, та на ношах перенесли її разом із новонародженим до карети швидкої допомоги. Після цього поліцейські супроводили авто до лікарні, де обох оглянули медики.

Наразі стан жінки та дитини задовільний. Медики зазначають, що, попри складні умови, малюк народився здоровим, а завдяки оперативним діям усіх служб вдалося уникнути ускладнень.

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