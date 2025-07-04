фото: Instagram/Леся Нікітюк

Інформація про ім’я сина Лесі Нікітюк знову викликала хвилю зацікавленості в мережі

Про це повідомляє Телеграм-канал "За кадром Шоубізнес Блогери", передає RegioNews.

Ведуча та зірка українського телебачення Леся Нікітюк, яка вже тривалий час уникає розголосу про своє особисте життя, знову опинилася в центрі уваги. Цього разу - через ймовірне розсекречення імені її сина.

Інформацію про ім’я дитини оприлюднив блогер Богдан Беспалов. За його словами, які ґрунтуються на розповідях близьких до родини Нікітюк осіб, телеведуча дала синові ім’я Орест. Ім’я має давньогрецьке коріння та перекладається як "той, хто стоїть на горі" або "горець". У багатьох культурах Орест символізує силу, вірність і мудрість.

Батьком хлопчика є військовослужбовець Дмитро Бабчук. Слід зазначити, ані сама Леся Нікітюк, ані її партнер офіційно інформацію щодо імені дитини не коментували. Залишається невідомим і те, чи правдиві ці дані - адже телеведуча послідовно уникає розголосу особистих деталей.

Раніше повідомлялося, Леся Нікітюк вперше стала мамою: телеведуча народила сина.